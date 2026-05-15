Генштаб: 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті від початку доби

Кількість боїв значно збільшилась за останні дні. Найбільше ворожих атак відбили на Покровському напрямку.

Від початку доби 15 травня на фронті відбулося 221 бойове зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни завдали двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, 55 авіаційних ударів – скинули 155 керованих авіабомб. Крім того, задіяли для ураження 5453 дрони-камікадзе та здійснили 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 41 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, один з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районі Стариці, Лиману та Синельникового.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз в бік Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім штурмів окупантів в районі населеного пункту Ставки, Зарічне, Ямпіль та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник двічі штурмував у бік Рай-Олександрівки. Один з штурмів – триває.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Миколайпілля. Дві з цих штурмових дій іще тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка. Одна з цих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 89 окупантів та 27 – поранено, знищено чотири одиниці автомобільної техніки та одну гармату. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника. Знищено або подавлено 221 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти здійснили одну штурмову дію в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 26 атак окупантів в районі Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки. Три з зафіксованих атак іще тривають.

На Оріхівському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти тричі атакували в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.