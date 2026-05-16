Суспільство Війна

РФ понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є поранений, горіли авто

Понад 10 авто у Синельниковому згоріли через ворожу атаку.

РФ понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є поранений, горіли авто
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Звечора 15 травня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Поранено людину.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Загорілися 17 авто та 15 мопедів. Ще одна машина та приватний будинок побиті. 

Постраждав 22-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. 

На Криворіжжі від ворожих потерпали Кривий Ріг і Софіївська громада. Понівечені інфраструктура та приватний будинок. 

У Синельниковому горіли більш ніж 10 автівок.

