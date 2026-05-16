Росіяни знову атакували портову та житлову інфраструктуру Одещини, є травмовані

Постраждали двоє цивільних.

Росіяни знову атакували портову та житлову інфраструктуру Одещини, є травмовані
наслідки атаки РФ по Одещині
Фото: Одеська ОВА

Уночі 16 травня російські окупанти вдарили по портовій та житловій інфраструктурі півдня Одеської області. Пошкоджені житлові будинки, двоє людей травмовані.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура. На жаль, є травмовані", – каже він. 

Зафіксовано влучання БпЛА в пʼятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі. 

Також пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Там постраждали двоє людей. 

Атакував ворог і портову інфраструктуру, пошкоджені складське приміщення та адмінбудівля. На обʼєктах вибито скління. 

Падіння уламків ворожого дрона зафіксували на території школи. На місці події працюють екстрені та комунальні служби. 

Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків. 

