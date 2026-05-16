Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 347 620 солдатів.

Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу втрати російських загарбників в Україні склали 1230 солдатів, знищено 2 ворожі танки та 48 артисистем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб 
  • танків – 11 937 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 133 (+48) од.
  • РСЗВ – 1 788 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 381 (+2) од.
  • літаків – 436 (+1) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 397 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.
  • крилаті ракети – 4 626 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од.
  • спеціальна техніка – 4 191 (+7) од.

Дані уточнюються.

