Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів

За минулу добу втрати російських загарбників в Україні склали 1230 солдатів, знищено 2 ворожі танки та 48 артисистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб
- танків – 11 937 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 133 (+48) од.
- РСЗВ – 1 788 (+0) од.
- засоби ППО – 1 381 (+2) од.
- літаків – 436 (+1) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 397 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.
- крилаті ракети – 4 626 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од.
- спеціальна техніка – 4 191 (+7) од.
Дані уточнюються.