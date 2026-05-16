Суспільство / Війна

Ворожі війська вбили та поранили 22 цивільних на Запоріжжі – зафіксовано 850 ударів

Під російськими обстрілами опинилися 53 населені пункти Запорізької області.

наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 850 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 21 – зазнала поранень.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, 21 – поранена внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", – ідеться у повідомленні.

Упродовж доби окупанти завдали 850 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 34 авіаційні удари по Комишувасі, Малокатеринівці, Таврійському, Лісному, Заливному, Новоукраїнці, Новоселівці, Листівці, Новосолоному, Григорівці, Барвинівці, Копанях, Любицькому, Данилівці, Приморському, Долинці, Омельнику, Преображенці, Червоному Яру, Воздвижівці, Чарівному, Малій Токмачці, Микільському, Червоній Криниці, Єгорівці, Василівському, Одарівці. 603 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Нове Запоріжжя, Косівцеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Преображенку, Цвіткове, Оленокостянтинівку, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку. Зафіксовано два обстріли із РСЗВ по Приморському.

211 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Оленокостянтинівці. Надійшло 117 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

  • У Запорізькій області ворог атакував залізницю. Двоє пасажирів, що не встигли евакуюватися, отримали ушкодження. У Запоріжжі під ударом опинився промисловий об'єкт. Є загиблий і поранені. 
