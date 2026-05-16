Розпочалася 1543-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 263 бойових зіткнення.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 270 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9153 дрони-камікадзе та здійснив 3027 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода та в Чернігівській області – Карповичі.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА, один склад та ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБ, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лиману, Синельникового та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував в бік Кіндрашівки та Радьківки.

На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Ямпіль, Новий Мир, Озерне та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького, Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 33 атаки в районах Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Криничного.

На Оріхівському напрямку штурмові дії окупантів не зафіксовані.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки - в бік Антонівки та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.