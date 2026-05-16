Ворог здійснив 75 обстрілів по Сумщині: семеро цивільних поранені

Найбільше ворог бив по Сумському і Шосткинському районах.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 75 обстрілів території Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 35 населених пунктів у 16 територіальних громадах, повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок ворожих атак постраждали семеро мирних жителів, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

У Путивльській громаді внаслідок атаки російських БпЛА постраждали семеро чоловіків віком 33, 41, 44, 44, 52, 53 та 60 років.

Під ударами перебували Юнаківська, Ворожбянська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Зноб-Новгородська, Путивльська, Новослобідська, Тростянецька та Великописарівська громади.

Унаслідок російських атак у різних громадах області пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки, господарські споруди, легкові автомобілі, заклади охорони здоров’я, дитячий садок, будинок культури та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, в Есманьська громада зруйновано приватний житловий будинок та господарські споруди, а в Шосткинська громада пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та об’єкт цивільної інфраструктури.

Також за добу з прикордонних громад Сумщини евакуювали 12 людей. Евакуацію проводили місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та громадськими організаціями.