Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Суспільство / Війна

Лубінець: Кремль на ТОТ України замінює українських священників і використовує церкву для підтримки армії

Росія активно поширює фейки про нібито порушення релігійних прав громадян в Україні.

Загарбники планують залучати священиків кремлівської церкви до навчального процесу
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційні адміністрації продовжують використовувати релігію як інструмент гібридної війни та замінюють священнослужителів на ТОТ України представниками російської церкви. 

Про це пише Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, на окупованих територіях структури Російської православної церкви відкрито підтримують підрозділи ЗС РФ, організовують постачання у зону бойових дій та створюють так звані "військові храми" і відповідну інфраструктуру для армії РФ.

"На тимчасово окупованих територіях… структури РПЦ відкрито підтримують російські військові підрозділи, організовують постачання в зону бойових дій, створюють "військові храми" та інфраструктуру для армії армії. Паралельно відбувається "зачистка" – з керівних посад усувають священнослужителів з українським бекґраундом, замінюючи їх представниками російського єпископату", – пише Лубінець.

Він підкреслив, що ці процеси супроводжуються витісненням українських священнослужителів та заміною їх представниками російського єпископату.

Також омбудсмен зазначив, що Росія активно поширює фейки про нібито порушення релігійних прав громадян в Україні.

"Саме тому важливо не лише протидіяти таким практикам на рівні безпеки і права, а й захищати свободу совісті та не дозволяти маніпулювати вірою. Бо там, де віру підміняють пропагандою, – починається небезпека для всього суспільства", – наголосив Дмитро Лубінець.

  • Йдеться про незаконні арешти, тортури, примусову співпрацю з окупаційною владою, кримінальні переслідування за сфабрикованими обвинуваченнями, а також залякування й витіснення релігійних громад, які зберігають українську ідентичність.
