Лубінець: Кремль на ТОТ України замінює українських священників і використовує церкву для підтримки армії

Окупаційні адміністрації продовжують використовувати релігію як інструмент гібридної війни та замінюють священнослужителів на ТОТ України представниками російської церкви.

Про це пише Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, на окупованих територіях структури Російської православної церкви відкрито підтримують підрозділи ЗС РФ, організовують постачання у зону бойових дій та створюють так звані "військові храми" і відповідну інфраструктуру для армії РФ.

"На тимчасово окупованих територіях… структури РПЦ відкрито підтримують російські військові підрозділи, організовують постачання в зону бойових дій, створюють "військові храми" та інфраструктуру для армії армії. Паралельно відбувається "зачистка" – з керівних посад усувають священнослужителів з українським бекґраундом, замінюючи їх представниками російського єпископату", – пише Лубінець.

Також омбудсмен зазначив, що Росія активно поширює фейки про нібито порушення релігійних прав громадян в Україні.

"Саме тому важливо не лише протидіяти таким практикам на рівні безпеки і права, а й захищати свободу совісті та не дозволяти маніпулювати вірою. Бо там, де віру підміняють пропагандою, – починається небезпека для всього суспільства", – наголосив Дмитро Лубінець.

На тимчасово окупованих територіях України з 2014 року зафіксовані численні систематичні порушення свободи совісті та прав людини.