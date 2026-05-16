На Київщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будинки та техніку

У Вишгородському районі Київської області зафіксовано пошкодження внаслідок чергової атаки російських безпілотників.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

Як зазначає очільник ОВА, протягом минулої доби повітряна тривога в області оголошувалася кілька разів. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях, частину з них було збито. Постраждалих немає.

Наслідки атаки зафіксовані у Вишгородському районі. Там пошкоджено приватний житловий будинок і територію комунального підприємства. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено сім транспортних засобів – вантажівки, трактор і легкові автомобілі.

На місцях події одразу розпочали роботу всі необхідні оперативні служби.

Окремо очільник ОВА повідомив, що в межах проєкту "Чисте небо" лише за минулу добу в межах області було знищено понад 30 ворожих безпілотників.

Загалом від початку реалізації ініціативи – понад 3,4 тисячі повітряних цілей.