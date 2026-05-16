Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будинки та техніку

Сили ППО збили 30 ударних дронів над Київщиною.

На Київщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будинки та техніку
Наслідки обстрілів росіянами Київської області

У Вишгородському районі Київської області зафіксовано пошкодження внаслідок чергової атаки російських безпілотників. 

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

Як зазначає очільник ОВА, протягом минулої доби повітряна тривога в області оголошувалася кілька разів. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях, частину з них було збито. Постраждалих немає.

Наслідки атаки зафіксовані у Вишгородському районі. Там пошкоджено приватний житловий будинок і територію комунального підприємства. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджено сім транспортних засобів – вантажівки, трактор і легкові автомобілі.

На місцях події одразу розпочали роботу всі необхідні оперативні служби.

Окремо очільник ОВА повідомив, що в межах проєкту "Чисте небо" лише за минулу добу в межах області було знищено понад 30 ворожих безпілотників. 

Загалом від початку реалізації ініціативи – понад 3,4 тисячі повітряних цілей.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies