Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по військових об’єктах Росії. ЗСУ уразили російський літак-амфібію "Бе-200", гвинтокрил "Ка-27", корабель-суховантаж із боєприпасами та ППО.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише за цей тиждень зафіксовано ураження низки важливих цілей противника. Водночас значна частина операцій триває, тому оприлюднені результати не є вичерпними.

Серед уражених цілей — літак-амфібія Бе-200, гвинтокрил Ка-27, корабель-суховантаж із боєприпасами, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", зенітний ракетний комплекс "Тор", комплекс зв’язку "Редут-2УС", а також БпЛА та інші військові об’єкти.

Удари також завдавалися по об’єктах російської нафтової інфраструктури та морських суднах. Відстані – майже 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Дякую всім, хто працює на нашу силу! Дякую воїнам ЗСУ, СБУ та розвідок за влучність", – наголосив Володимир Зеленський.