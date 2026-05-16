Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Кількість загиблих працівників Нафтогазу внаслідок російської атаки 5 травня зросла до чотирьох

Ще семеро працівників "Нафтогазу" перебувають у лікарні.

у лікарні помер працівник "Нафтогазу" Сергій Клименко
Фото: Група "Нафтогаз"

На Полтавщині помер ще один, четвертий, працівник Групи "Нафтогаз", який зазнав поранень  унаслідок російського удару по газовиках і рятувальниках у ніч з 4 на 5 травня.

Про це ідеться на сайті Групи "Нафтогаз".

"У лікарні помер 59-річний Сергій Клименко – машиніст холодильних установок, який зазнав важких поранень внаслідок цілеспрямованого російського удару по газовиках і рятувальниках у ніч з 4 на 5 травня на Полтавщині", – ідеться у повідомленні.

За інформацією "Нафтогазу", ще семеро його працівників перебувають у лікарні після зазначеної атаки.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 324 працівників Групи.

