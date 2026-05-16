Китай і США заявили про готовність сприяти завершенню війни РФ проти України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп у Великому залі народних зборів, 14 травня 2026 року

Китай та Сполучені Штати висловили зацікавленість у продовження сприяння врегулювання війни Росії проти України.

Текст заяви МЗС Китаю оприлюднила державна агенція Сіньхуа за підсумаками зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

"І Китай, і США сподіваються на швидке завершення конфлікту та обидва доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам своїм відповідним чином. Складні проблеми не мають простих рішень, і мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні "кризи", – сказав Ван Ї.

Крім теми війни РФ проти України, під час брифінгу глава китайського МЗС згадав конфлікт на Близькому Сході та відносини між США й Іраном.

За його словами, Китай і надалі підтримуватиме дипломатичні зусилля для врегулювання конфліктів у регіоні.

"Китай закликає США та Іран продовжувати вирішувати свої розбіжності та суперечки, включаючи ядерне питання, шляхом переговорів, і виступає за якнайшвидше відновлення Ормузької протоки на основі дотримання режиму припинення вогню. Китай вважає, що фундаментальне вирішення питання протоки полягає в досягненні постійного та всеохоплюючого припинення вогню", – заявив Ван Ї.

Окрему увагу під час переговорів приділили Тайваню. Китайська сторона вкотре заявила, що питання Тайваню є "внутрішньою справою КНР" та ключовим питанням у відносинах із США.

У сфері економіки сторони погодилися продовжити торговельні переговори, створити торговельну та інвестиційну ради, а також працювати над розширенням двосторонньої торгівлі.

У Китаї назвали зустріч "історичною" та заявили, що вона відкриває новий етап у відносинах між двома найбільшими економіками світу.