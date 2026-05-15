Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна до Вашингтона у вересні

Президент Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна та його дружину відвідати Білий дім 24 вересня.

Про це пише Politico.

«Ми з нетерпінням чекаємо на це», – сказав Трамп під час виступу на бенкеті в Пекіні.

Президент США назвав саміт у четвер «фантастичним днем» та «історичним», додавши, що зустрічі були «надзвичайно позитивними та продуктивними».

За даними видання, Сі та Трамп виглядали дружелюбно під час своїх промов на банкеті, хвалячи лідерство та бачення один одного. Поза камерами переговори були більш напруженими, а Тайвань став осередком розпалу подій .

Китайські чиновники заявили, що Сі «наголосив президенту Трампу, що тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах», тоді як чиновник Білого дому помітно не згадав Тайвань у своїй заяві для ЗМІ.

Зустріч у вересні буде третьою зустріччю двох лідерів за другий термін Трампа. Сі востаннє відвідував США в листопаді 2023 року, зустрівшись з колишнім президентом Джо Байденом на полях саміту у Сан-Франциско.