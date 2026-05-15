ГоловнаСвіт

Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна до Вашингтона у вересні

Це буде третя зустріч лідерів.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Пекін, 14 травня 2026 року
Фото: EPA/UPG

 Президент Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна та його дружину  відвідати Білий дім 24 вересня.

Про це пише Politico.

«Ми з нетерпінням чекаємо на це», – сказав Трамп під час виступу на бенкеті в Пекіні.

Президент США назвав саміт у четвер «фантастичним днем» та «історичним», додавши, що зустрічі були «надзвичайно позитивними та продуктивними».

За даними видання, Сі та Трамп виглядали дружелюбно під час своїх промов на банкеті, хвалячи лідерство та бачення один одного. Поза камерами переговори були більш напруженими, а Тайвань став осередком розпалу подій .

Китайські чиновники заявили, що Сі «наголосив президенту Трампу, що тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах», тоді як чиновник Білого дому помітно не згадав Тайвань у своїй заяві для ЗМІ.

Зустріч у вересні буде третьою зустріччю двох лідерів за другий термін Трампа. Сі востаннє відвідував США в листопаді 2023 року, зустрівшись з колишнім президентом Джо Байденом на полях саміту у Сан-Франциско.

