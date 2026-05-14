Науседа не бачить сенсу в діалозі з Росією, поки вона не припинить війну

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє LTR.
Науседа зазначив, що не бачить можливості для контактів чи переговорів з Владіміром Путіним зараз.
"Є дуже простий спосіб зробити це: припинити бойові дії, домагатися перемир’я, і лише тоді можна щось обговорювати з кремлівським режимом", - наголосив він.
Науседа нагадав, що попередні спроби вести переговори з Росією без виконання нею "навіть мінімальних умов" закінчувались невдачею.
- Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував європейським лідерам перейти до безпосередніх переговорів із Москвою. Він і минулого року говорив, що Європі потрібна своя команда для переговорів щодо завершення війни в Україні. Наразі посередником виступають США.
- Днями видання Financial Times писало, що Путін і Зеленський "охололи" до перемовин за посередництва США. Водночас, зазначається, що Путін відхилив пропозиції європейського посередництва, а також прохання України про проведення перемовин на нейтральній території.
- Нещодавно Путін припустив, що Герхард Шредер, який очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках, міг би представляти європейські країни на мирних переговорах. Раніше Шредер працював у російських державних енергетичних компаніях. На думку високопоставленої дипломатки ЄС Каї Каллас, Шредер не підходить для того, щоб представляти Європу на будь-яких мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України.