Науседа не бачить сенсу в діалозі з Росією, поки вона не припинить війну

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє LTR.

Науседа зазначив, що не бачить можливості для контактів чи переговорів з Владіміром Путіним зараз.

"Є дуже простий спосіб зробити це: припинити бойові дії, домагатися перемир’я, і лише тоді можна щось обговорювати з кремлівським режимом", - наголосив він.

Науседа нагадав, що попередні спроби вести переговори з Росією без виконання нею "навіть мінімальних умов" закінчувались невдачею.