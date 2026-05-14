Папа Лев розкритикував зростання військових витрат Європи

За його словами, переозброєння раджує довіру до дипломатії й збагачує еліти, яким байдуже до спільного блага.

Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев у четвер виступив перед студентами  римського університету Sapienza і розкритикував зростання військових витрат у Європі. За словами понтифіка, це є «зрадою» дипломатії. 

Його цитує Reuters. 

Папа Лев, який останніми тижнями викликав невдоволення Трампа через критику війни з Іраном, заявив студентам університету в Римі, що таке переозброєння не слід називати «витратами на оборону», додавши, що світ «калічать війни».

«Не називаймо “обороною” переозброєння, яке збільшує напруженість і небезпеку, позбавляє коштів освіту та охорону здоров’я, зраджує довіру до дипломатії й збагачує еліти, яким байдуже до спільного блага», – сказав понтифік.

Він також застеріг від використання штучного інтелекту у війнах, заявивши, що конфлікти в Україні, Газі, Лівані та Ірані демонструють «нелюдську еволюцію зв’язку між війною та новими технологіями у спіралі знищення».

Лев закликав приблизно 110 тисяч студентів університету «не замикатися в ідеологіях і національних кордонах».

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, військові витрати в Європі у 2025 році зросли на 14% – до 864 мільярдів доларів. Це відбувається на тлі війни Росії проти України та переозброєння європейських членів НАТО.

Останніми тижнями Папа Лев активно висловлюється проти нинішнього курсу світових лідерів. 

