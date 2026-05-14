Трамп назвав перемовини з Сі “чудовими”

Під час зустрічі обговорювалися важливі питання. Однак не відомо, чи мова йшла про Тайвань.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Пекін, 14 травня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп назвав переговори з Сі Цзіньпіном “чудовими” після майже двогодинної зустрічі в Пекіні, повідомляє BBC.

Видання зазначає, що під час зустрічі обговорювалися важливі питання. Однак не відомо, чи мова йшла про Тайвань. Статус цього самоврядного острова, на який претендує Пекін, залишається головним джерелом напруженості поряд із торговельними митами, технологічним суперництвом та війною в Ірані.

Невдовзі після початку переговорів китайські державні ЗМІ опублікували коментарі Сі, в яких він попереджав про потенційний “конфлікт” зі США щодо Тайваню.

Трампу влаштували урочистий прийом у Будинку народних зборів. Там Сі закликав обидві сторони бути “партнерами, а не суперниками”, а Трамп назвав Сі “великим лідером”.

Разом із Трампом до Пекіна прибули керівники технологічних гігантів, зокрема Ілон Маск (Tesla) та Дженсен Хуанг (Nvidia).

