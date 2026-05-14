Суд заблокував петицію про проведення у канадській Альберті референдуму про незалежність

У провінції Альберта суд заборонив проводити референдум щодо виходу регіону зі складу Канади через позицію корінних народів.

Як пише BBC, організація First Nations подала позов, у якому вимагала зупинити спроби сепаратистів відокремитися. Аргументом слугували два договори про права корінних народів, які були підписані у 19 столітті між представниками племен та канадським урядом.

Незалежність Альберти поставила б під питання юридичну силу домовленостей, оскільки провінція як окрема держава на брала на себе зобов'язань щодо захисту способу життя та майна племен. Суд погодився з цими застереженнями і скасував петицію самостійників про референдум.

Організація "Залишайся вільною, Альберто" пообіцяла оскаржити ухвалу в апеляційних судах. На руках у сепаратистів вже є усі необхідні підписи для оголошення референдуму, а саме голосування очікувалося восени.