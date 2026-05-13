Саміт В9 ухвалив декларацію про колективну безпеку і назвав Росію «найзначнішою прямою загрозою»

Лідери Бухарестської дев'ятки, а також Швеції, Фінляндії, а також за участі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря Альянсу Марка Рютте зафіксували в спільній декларації, що Росія є і залишатиметься найзначнішою, довгостроковою та прямою загрозою безпеці союзників.

Про це йдеться у тексті декларації, опубліковані на офіційному сайті президента Румунії.

Документ, ухвалений на 11-му саміті В9, окреслює поточний характер російської загрози, стратегічну відповідь на неї, заявляє про всебічну підтримку територіальної цілісності України.

«Союзники формату B9 та Північні союзники залишаються непохитними у засудженні російської агресивної війни проти України та підтверджують свою підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми дотримуємося наших рішень щодо євроатлантичних прагнень України, зафіксованих на попередніх самітах НАТО. Ми рішуче підтверджуємо нашу непохитну підтримку України, визнаючи, що ця підтримка є також інвестицією у власну безпеку, а також зважаючи на дедалі більший внесок України у ширшу систему безпеки», - йдеться в тексті документа.

Учасники також відзначили готовність і надалі нарощувати внески на колективну оборону, виконуючи зобов'язання щодо витрат на рівні 5% ВВП.

Декларація прямо засуджує «вкрай конфронтаційні дії» Москви проти союзників і партнерів, такі, як диверсії, кібератаки, гібридні операції та дестабілізаційну діяльність.

Підписанти виокремили систематичні порушення повітряного простору на Східному фланзі як аргумент на користь термінового зміцнення системи протиповітряної і протиракетної оборони, у тому числі проти безпілотників.

«Повторні порушення повітряного простору на Східному фланзі підкреслюють нагальну необхідність продовжувати зміцнення системи ППО та протиракетної оборони НАТО, зокрема проти загроз з боку безпілотних авіасистем», — йдеться в документі.