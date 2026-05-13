Reuters: Пермський НПЗ у Росії повністю зупинив роботу після атаки дронів

Пожежа внаслідок атаки українського дрона на НПЗ на території Татарстану 2 квітня 2024 року.

Пермський НПЗ у Росії повністю зупинив роботу після атаки українських безпілотників 7 травня. Тоді виникла пожежа та було пошкоджене обладнання.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За інформацією джерел, після удару були терміново зупинені три установки первинної перегонки нафти, а також частина установок вторинної переробки. Одна з ключових установок – CDU-4 – не функціонувала ще з 30 квітня після попередньої атаки дронів.

Підприємство "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. У 2024 році воно переробило близько 12,6 млн тонн нафти, що становить приблизно 250 тис. барелів на добу.

Завод також виробив близько 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного пального, 700 тис. тонн коксу та 200 тис. тонн мазуту.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін 7 травня підтвердив факт атаки дронів на промислові об’єкти в регіоні, однак не уточнив, яке саме підприємство постраждало.

Наступного дня повідомлялося про повторні удари по нафтопереробній інфраструктурі, зокрема по заводу "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм".