Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
CNN: Ізраїль стурбований тим, що Трамп підпише з Іраном погану угоду

Уряд Біньяміна Нетаньягу вважатиме війну незавершеною без досягнення її основних цілей.

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції CNN, ізраїльська влада вважає, що президент США Дональд Трамп може втомитися від переговорів з Іраном і піти на підписання з ісламською республікою угоди, яка передбачатиме "неприйнятні поступки".

У Єрусалимі побоюються сценарію, за якого Білий дім піде на мир без остаточної ліквідації іранської ядерної програми і водночас залишить Ірану можливість здійснювати атаки балістичною зброєю і підтримувати проксі-організації на кшталт "Хезболли".

У такому випадку Ізраїль не вважатиме війну завершеною, що може створити напругу у відносинах з головним союзником.

У Вашингтоні продовжують наполягати, що президент Трамп "має всі карти у переговорах", а нинішній стан речей "не може так далі залишатися". Республіканець все ще хоче, щоб у Тегерані погодилися віддати запаси збагаченого урану - а поки режим аятоли пручається, говорить про повне знищення армії Ірану, яке не відповідає дійсності за даними власної ж розвідки США.

