Розвідка США спіймала Трампа на брехні про ракетний потенціал Ірану

Поки президент розповідає, що у Тегерана вже немає армії, значна частина озброєння досі цілком боєздатна.

Видання The New York Times стверджує, що розвідка США отримала дані щодо обороноздатності Ірану, які повністю спростовують заяви президента Дональда Трампа.

Глава держави вже упродовж тижнів постійно повторює, що військова міць ісламської республіки фактично знищена, флот потоплений, системи ППО знешкоджені, літаки збиті. Проте ЦРУ та інші розвідувальні служби з цим не можуть погодитися.

За їхніми даними, Ірану вдалося зберегти близько 70% свого ракетного потенціалу. Саме стільки мобільних пускових установок та арсеналу має Тегеран порівняно з довоєнними показниками. Що ж стосується підземних сховищ та пускових комплексів, то показники ще більш гнітючі для Білого дому - 90% об'єктів вже працюють з повноцінним доступом.

Розвідка дійшла висновку, що у Пентагоні переоцінили масштаб завданих іранській військовій машині збитків, натомість сильно занизивши здатність ворога відновлювати свою військову інфраструктуру.

А от самі США суттєво вичерпали власні ракетні запаси: було використано не менше 1100 крилатих ракет, близько 1000 Tomahawk і більше 1300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot. На виробництво такої кількості нових засобі ураження знадобляться довгі роки.