Гренландія веде переговори зі США про побудову трьох нових військових баз

Дональд Трамп не забув про своє бажання анексувати арктичний острів.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що автономна територія веде зі Сполученими Штатами переговори про посилення американської військової присутності на острові.

Як пише Reuters, у Білому домі продовжують наполягати на тому, що гренландська і данська влади не роблять достатньо у питанні національної безпеки і моніторингу ситуації в арктичному регіоні. За словами Нільсена, президент Дональд Трамп досі не відмовився від свого бажання приєднати острів до США, але готовий домовлятися про більш компромісний сценарій розвитку подій.

США, які мають у Гренландії наразі одну військову базу, хочуть побудувати додатково ще три. При цьому адмінстрація Трампа вважає, що територія цих об'єктів буде під повним американським суверенітетом.

За словами Нільсена, будь-які домовленості гальмуються нестабільною політичною ситуацією в Данії, де після парламентських виборів досі не сформовано керівну коаліцію.