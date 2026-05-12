Трамп: війна в Україні скоро закінчиться

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні скоро завершиться.
Таку відповідь Трамп дав кореспондентці Суспільного на запитання чи говоритиме він із Сі Цзіньпіном про завершення війни в Україні під час візиту до Пекіна.
"Війна в Україні скоро закінчиться", - відповів Трамп.
Також на запитання журналістів, чи є домовленість із Путіним щодо того, чи має Росія «отримати весь Донбас», Трамп відповів: «Ні».
Президент США заявив, що зробить все необхідне для завершення війни, у відповідь на запитання "Чи може він поїхати до Росії цього року".
- Раніше, Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Росією та Україною, який тривав з 9 до 11 травня, міг би бути продовжений. Проте цього так і не сталось.