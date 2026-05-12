Трамп: війна в Україні скоро закінчиться

Він також заперечив домовленість з Путіним щодо отримання Росією всього Донбасу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні скоро завершиться.

Таку відповідь Трамп дав кореспондентці Суспільного на запитання чи говоритиме він із Сі Цзіньпіном про завершення війни в Україні під час візиту до Пекіна.

"Війна в Україні скоро закінчиться", -  відповів Трамп.

Також на запитання журналістів, чи є домовленість із Путіним щодо того, чи має Росія «отримати весь Донбас», Трамп відповів: «Ні».

Президент США заявив, що зробить все необхідне для завершення війни, у відповідь на запитання "Чи може він поїхати до Росії цього року".

  • Раніше, Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Росією та Україною, який тривав з 9 до 11 травня, міг би бути продовжений. Проте цього так і не сталось.
