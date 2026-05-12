Очільник британського уряду Стармер відкидає заклики піти у відставку

Жодних офіційних кроків щодо початку боротьби за нове лідерство у Лейбористській партії не було.

Прем'єр-міністр Кір Стармер відкинув заклики піти у відставку, заявивши міністрам, що він “продовжить керувати”. Про це пише Reuters.

На засіданні свого кабінету Стармер, який обіймав керівну посаду менше двох років, повторив, що, хоча він взяв на себе відповідальність за одну з найгірших поразок своєї Лейбористської партії на виборах, жодних офіційних кроків щодо початку боротьби за лідерство не було.

Чотири міністри висловили йому свою підтримку.

Вчора він пообіцяв сміливіше вирішувати проблеми, що турбують Британію, щоб спробувати зміцнити своє політичне майбутнє.

Зважаючи на зростання вартості запозичень на ринках через побоювання щодо чергової хвилі політичної нестабільності в Британії, Стармер заявив, що “останні 48 годин були дестабілізаційними для уряду, і це має цілком реальну економічну ціну для нашої країни та для родин”.