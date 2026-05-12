Очільник британського уряду Стармер відкидає заклики піти у відставку

Прем'єр-міністр Кір Стармер відкинув заклики піти у відставку, заявивши міністрам, що він “продовжить керувати”. Про це пише Reuters.
На засіданні свого кабінету Стармер, який обіймав керівну посаду менше двох років, повторив, що, хоча він взяв на себе відповідальність за одну з найгірших поразок своєї Лейбористської партії на виборах, жодних офіційних кроків щодо початку боротьби за лідерство не було.
Чотири міністри висловили йому свою підтримку.
Вчора він пообіцяв сміливіше вирішувати проблеми, що турбують Британію, щоб спробувати зміцнити своє політичне майбутнє.
Зважаючи на зростання вартості запозичень на ринках через побоювання щодо чергової хвилі політичної нестабільності в Британії, Стармер заявив, що “останні 48 годин були дестабілізаційними для уряду, і це має цілком реальну економічну ціну для нашої країни та для родин”.
- У Великій Британії посилилися заклики до відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера – на тлі поразки керівної Лейбористської партії на місцевих та регіональних виборах. Понад 70 із 403 депутатів від Лейбористської партії попросили його піти у відставку.
- Стармер припускався однієї політичної помилки за іншою. Він, зокрема, опинився в центрі скандалу через призначення та подальше звільнення Пітера Мандельсона з посади посла Великої Британії у Вашингтоні після розголосу про зв’язки дипломата з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
- Згідно з правилами Лейбористської партії, будь-якому претенденту потрібна підтримка 81 депутата від політичної сили – 20% від партії в парламенті – щоб розпочати боротьбу за лідерство.