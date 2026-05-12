Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСвіт

У ЄС обговорять нові правила щодо соцмереж для дітей

ЄС зосереджується на TikTok, X та платформи Meta.

У ЄС обговорять нові правила щодо соцмереж для дітей
Жінка з телефоном на фоні екрану із позначками соціальних мереж, Стамбул, Туреччина, 14 жовтня 2022 р,
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз працює над регулюванням щодо нових правил соціальних мереж з метою захисту дітей та молоді.

Як пише Reuters, про це заявила у вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, шкода, завдана дітям та молоді впливом соціальних мереж, не є випадковістю, «а результатом бізнес-моделей, які ставляться до уваги наших дітей як до товару».

Вона додала, що ЄС зосереджується на TikTok, X та платформи Meta.

«Ми вживаємо заходів проти TikTok та його дизайну, що викликає залежність, нескінченного прокручування, автоматичного відтворення та push-сповіщень. Те саме стосується Meta, оскільки ми вважаємо, що Instagram та Facebook не встановлюють власний мінімальний вік для користувачів у 13 років», – сказала вона.

Фон дер Ляєн також виступала за суворі правила, що забороняють доступ до соціальних мереж підліткам, які не досягли певного віку.

«Питання не в тому, чи повинна молодь мати доступ до соціальних мереж, питання в тому, чи повинна молодь мати доступ до соціальних мереж», – сказала вона.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies