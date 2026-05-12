У ЄС обговорять нові правила щодо соцмереж для дітей

Європейський Союз працює над регулюванням щодо нових правил соціальних мереж з метою захисту дітей та молоді.
Як пише Reuters, про це заявила у вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, шкода, завдана дітям та молоді впливом соціальних мереж, не є випадковістю, «а результатом бізнес-моделей, які ставляться до уваги наших дітей як до товару».
Вона додала, що ЄС зосереджується на TikTok, X та платформи Meta.
«Ми вживаємо заходів проти TikTok та його дизайну, що викликає залежність, нескінченного прокручування, автоматичного відтворення та push-сповіщень. Те саме стосується Meta, оскільки ми вважаємо, що Instagram та Facebook не встановлюють власний мінімальний вік для користувачів у 13 років», – сказала вона.
Фон дер Ляєн також виступала за суворі правила, що забороняють доступ до соціальних мереж підліткам, які не досягли певного віку.
«Питання не в тому, чи повинна молодь мати доступ до соціальних мереж, питання в тому, чи повинна молодь мати доступ до соціальних мереж», – сказала вона.
- Нещодавно Європейська Комісія презентувала мобільний застосунок, який виконуватиме функцію перевірки віку користувача для доступу до соціальних мереж та інших платформ контенту.