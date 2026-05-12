Трамп пообіцяв призупинити податок на паливо у США - хоча не має таких повноважень

Ціна на бензин для американців за час війни проти Ірану виросла мінімум у півтора раза.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається призупинити стягнення податку з пального, що має допомогти американцям впоратися зі здорожчанням бензину та дизелю на тлі світової енергетичної кризи.

Як пише Associated Press, глава держави дещо лукавить: він не може одноосібно запроваджувати чи скасовувати федеральні податки. Для цього потрібне рішення Конгресу.

Як серед республіканців, так і серед демократів лунали заклики до послаблення податкової політики у сфері енергетики. У Палаті представників вже пообіцяли зареєструвати відповідний законопроєкт. Втім є і скептики - наприклад, лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун заявив, що він "не фанат" такого рішення і вважає за краще розблокувати Ормузьку протоку.

Побоювання пов'язані з тим, що податок на пальне фінансує національну систему доріг та громадського транзиту. Без нього у федеральному бюджеті може виникнути відчутний дефіцит. Також економісти прогнозують, що деякі продавці палива можуть відмовитися знижувати ціни навіть після зменшення податкового навантаження.

Перед початком війни США проти Ірану вартість одного галону (близько 3,8 літра) бензину була нижчою за 3 долари. Зараз середня ціна складає понад 4,5 долара.