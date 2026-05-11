Bloomberg: Іран розгортає міні-підводні човни для контролю над Ормузькою протокою

Повідомляється, що Іран може мати щонайменше 16 таких човнів.

Ормузька протока
Іран розгорнув невеликі підводні човни для контролю над Ормузькою протокою на тлі зриву мирних угод зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Ісламська Республіка має щонайменше 16 надмалих підводних човнів класу «Гадір». Кожен з них має екіпаж менше 10 осіб і може нести або дві торпеди, або дві протикорабельні крилаті ракети C-704 китайського виробництва.

За даними джерел видання, ці човни галасливі порівняно з більшістю сучасних підводних човнів. Їхні екіпажі також мають обмежений досвід, і відомо, що ці судна мають проблеми з технічним обслуговуванням.

За даними Tasnim, яка пов'язана з Корпусом вартових Ісламської революції, Гадір «спеціально розроблений» для водного шляху та його невеликої глибини.

Жоден з підводних човнів Ісламської Республіки не брав участі в бойових діях під час війни, а єдиний робочий повнорозмірний підводний човен — радянський човен класу «Кіло» — був потоплений біля пірсу, де він був пришвартований.

Малі підводні човни зазвичай використовуються для берегової оборони, оскільки вони не мають достатньої витривалості для тривалих плавань і не можуть занурюватися так глибоко, як більші човни. Іранські підводні човни розробляються власними силами, а перше офіційне оголошення про виробництво відбулося у 2005 році.

  • Американські військові завдали авіаударів, вразивши та вивівши з ладу два порожні нафтові танкери під іранським прапором, які намагалися обійти американську військово-морську блокаду іранських портів.
