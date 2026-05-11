Єврокомісія виділяє 50 мільйонів євро для повернення викрадених Росією українських дітей

Щонайменше €1 млн спрямують на розвиток цифрових можливостей України для подання позовів про компенсацію від імені викрадених дітей.

Єврокомісія виділяє майже 50 мільйонів євро для підтримки України у поверненні викрадених Росією дітей, забезпеченні їхньої реінтеграції та притягненні РФ до відповідальності.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час пресконференції перед зустріччю Міжнародної коаліції з повернення українських дітей у Брюсселі, пише Укрінформ.

"Усе, що ми тут робимо, має один чіткий фокус на дітях", – сказала комісарка ЄС, зазначивши, що сьогодні на зустрічі Міжнародної коаліції з повернення українських дітей у Брюсселі зібралися 63 учасники.

За словами Кос, кошти будуть спрямовані на підтримку системи захисту дітей в Україні, розвиток дошкільної освіти та забезпечення механізмів справедливості для постраждалих дітей.

"Сьогодні це майже 50 мільйонів євро загалом, які будуть використані для фінансування низки речей: вони будуть спрямовані на підтримку системи захисту дітей в Україні, адже кожна повернута дитина повинна мати доступ до своєчасної, орієнтованої на дитину та громадської підтримки. Частина коштів також буде спрямована на дошкільну освіту, а частина коштів також пов’язана з досягненням справедливості для цих дітей", – сказала Кос.

Вона додала, що щонайменше один мільйон євро спрямують на розвиток цифрових можливостей України для подання позовів про компенсацію від імені викрадених дітей.

"Це не ті зустрічі, які хотілось би проводити", – наголосила Кос. – "Викрадення дітей з їхніх домівок та сімей – це злочин, який жахає будь-яку людину з совістю. Але саме тому для нас так важливо об’єднатися проти цього та продовжувати викривати міжнародні злочини Росії, і таким чином ми також протистоїмо ширшим російським наративам, які використовуються для виправдання їхньої агресії проти України".

Єврокомісарка підкреслила, що Росія має бути зупинена та притягнута до відповідальності.

"Цей саміт – не кінець. Кінець буде тоді, коли остання дитина повернеться додому", – підсумувала вона.

Своєю чергою висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що понад 20 тисяч українських дітей досі залишаються на території Росії або на окупованих нею територіях.

"Їх вирвали з сімей, позбавили імен, мови та ідентичності. Це спроба стерти майбутнє покоління України", – сказала Каллас.

За її словами, завдяки українській програмі з відстеження вже вдалося встановити місцеперебування понад 1300 дітей.

"Повернення цих дітей додому є пріоритетом. Метою має бути пошук та повернення кожної дитини, депортованої та вивезеної до Росії", – наголосила вона.

Каллас також повідомила, що Єврсоюз уже запровадив санкції проти понад 100 осіб та організацій, причетних до депортації й примусового переміщення українських дітей.

"Сьогодні ми додали ще 23 суб’єктів, і ми готові рухатися далі. Ми продовжуватимемо викривати цю жахливу російську політику на кожному міжнародному форумі, особливо в ООН. І ми наполягатимемо на повному виконанні резолюції ООН щодо повернення українських дітей", – підсумувала Каллас.