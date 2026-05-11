Президент Зеленський провів Ставку щодо захисту від російських авіабомб

Президент України Володимир Зеленський провів Ставки Верховного Головнокомандувача, під час засідання головною темою став захист від російських авіабомб.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

За словами президента, під час засідання обговорювали комплекс заходів для протидії російській авіації та захисту українських міст і позицій від авіаударів.

"Головне питання на цій Ставці – російські авіабомби, наш від них захист. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна працює над створенням власних аналогів відповідного озброєння.

За його словами, наразі влада та військове командування аналізують усі наявні технологічні рішення та запити, щоб визначити напрямки, які необхідно масштабувати.

"На наступну Ставку завдання – визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу", – підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що український технологічний розвиток у сфері оборони продовжується, а держава має відповідні спроможності для посилення захисту.