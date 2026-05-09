ГоловнаПолітика

Радник Офісу президента: Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві

Раніше сьогодні помічник Путіна Юрій Ушаков знову заявив, що очільник Кремля готовий провести зустріч із Зеленським у Москві.

Сергій Лещенко
Фото: BERLIN-VISUAL.com

Радник Офісу президента Сергій Лещенко ввечері 9 травня в ефірі телемарафону заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з очільником Кремля Владіміром Путіним будь-де, але не в Москві.

"Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві, тому що Москва – це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий", – сказав Лещенко.

Раніше сьогодні помічник Путіна Юрій Ушаков знову підтвердив, що Путін готовий провести зустріч із Зеленським у Москві.

Як відомо, раніше Зеленський висловлював готовність зустрітися з Путіним на нейтральній території.

