Зеленський анонсував візит представників Трампа до України

Представники американського президента Дональда Трампа можуть приїхати до Києва наприкінці весни – на початку літа.

Про це написав у телеграмі глава України Володимир Зеленский за результатами доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Була сьогодні доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах. Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію», – зазначив Зеленський.

Також розповів, що обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

«Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою», – додав президент.