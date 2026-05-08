Дослідження: глобальне ставлення до США погіршується другий рік поспіль

Глобальне ставлення до США погіршилося другий рік поспіль і тепер є гіршим, ніж ставлення до Росії.

Як пише Reuters, про це свідчить щорічне дослідження про стан демократії, яке замовив данський Фонд Альянсу демократій.

Причиною називають політику президента США Дональда Трампа, яка продовжує серйозно напружувати відносини всередині НАТО.

Також США стали однією з країн, які найчастіше називали у відповідь на запитання про найбільшу загрозу для світу після Росії та Ізраїлю. У дослідженні не уточнюється методика оцінювання загроз, але організація заявляє, що її метою є захист і просування демократичних цінностей.

«Швидке погіршення сприйняття Сполучених Штатів у світі засмучує, але не дивує», – заявив засновник Альянсу та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

За його словами, американська зовнішня політика за останні 18 місяців поставила під сумнів трансатлантичні відносини, запровадила масштабні мита та навіть містила погрози вторгнення на територію союзника по НАТО.

На відносини між США та Європою серйозно вплинули торговельні мита Трампа, його неодноразові погрози взяти під контроль Гренландію, яка належить Данії, скорочення американської допомоги Україні, а також американо-ізраїльська війна проти Ірану й подальше різке зростання цін на нафту.

Після того як європейські країни відмовилися направляти свої військово-морські сили для розблокування Ормузької протоки після початку повітряної війни з Іраном, Трамп у квітні заявив, що розглядає можливість виходу США з НАТО, що ще більше послабило альянс.

Згідно з Індексом сприйняття демократії, який оцінює ставлення до країн у діапазоні від -100% до +100%, чистий рейтинг США впав до -16% порівняно з +22% два роки тому. Таким чином, США опинилися нижче за Росію з показником -11%, тоді як Китай отримав +7%. Причини позитивного ставлення до Китаю в дослідженні не пояснюються.

Опитування проводили із 19 березня по 21 квітня серед понад 94 тисяч респондентів у 98 країнах світу. Безпосередньо сприйняття держав оцінювали на основі вибірки з 46 600 респондентів у 85 країнах.