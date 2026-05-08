Інцидент був радше хуліганством, ніж терактом, але викликав чималий резонанс.

У Гаазі у четвер ввечері близько 21 години пролунав вибух у штаб-квартирі політичної партії D66, яку очолює прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

Як пише NOS, поліція вже за годину затримала підозрюваного. Виявилося, що чоловік кинув у щілину для пошти, розміщену у дверях офісу, петарду чи саморобний феєрверк.

На ту мить у приміщенні були близько 30 учасників заходу для молодіжного крила партії. Жоден з присутніх не постраждав, але вибух та сильне задимлення викликали неабиякий переляк у людей. Було пошкоджено сам офіс - вибило кілька вікон.

Роб Єттен вважає, що інцидент став "боягузливим актом залякування". Він попередив радикалів, що насильство не може змусити демократичні сили замовкнути чи відступити.