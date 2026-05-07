​Reuters: ОАЕ таємно проводять танкери через Ормузьку протоку

Об’єднані Арабські Емірати та покупці нафти останнім часом провели кілька танкерів через Ормузьку протоку, вимкнувши системи відстеження місцеперебування, щоб уникнути атак Ірану.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на джерела.

Там зазначають, що ці обсяги становлять лише частину типового експорту ОАЕ до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану, але вони демонструють, на які ризики готові йти виробник та покупці заради відновлення продажів нафти.

У квітні Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) змогла експортувати щонайменше 4 мільйони барелів нафти марки Upper Zakum і 2 мільйони барелів нафти Das на чотирьох танкерах із терміналів усередині Перської затоки, повідомили співрозмовники видання. Також про це свідчать дані відстеження суден Kpler та аналіз супутникових даних SynMax.

За словами трьох джерел: одного з прямим знанням ситуації та двох, обізнаних з операціями ADNOC, а також за даними Kpler і SynMax, вантажі або перевантажувалися з судна на судно (STS) на інші танкери, які потім доставляли нафту на нафтопереробний завод у Південно-Східній Азії, або розвантажувалися у сховищах в Омані, або прямували безпосередньо до нафтопереробних заводів Південної Кореї.

Інші виробники Перської затоки, зокрема Ірак, Кувейт і Катар, або припинили продажі, або суттєво знизили ціни, щоб зацікавити покупців, або, як у випадку Саудівської Аравії, здійснюють постачання лише через Червоне море.

Від початку війни ADNOC була змушена скоротити експорт більш ніж на 1 мільйон барелів на добу проти 3,1 мільйона барелів, які компанія постачала торік. Основну частину її експорту становить нафта марки Murban, що транспортується трубопроводом із наземних родовищ до Фуджейри.

Постачання ADNOC ризикують потрапити під атаки Ірану. У понеділок ОАЕ звинуватили Іран у використанні дронів для атаки на порожній танкер ADNOC Barakah, який проходив через Ормузьку протоку.

Судна рухаються з вимкненими транспондерами автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), що зменшує ймовірність їх виявлення іранськими силами. Іран часто використовує таку тактику для обходу американських санкцій щодо свого нафтового експорту.

Через вимкнені трекери реальні масштаби експорту важко оцінити, і фактичні обсяги можуть бути більшими. ADNOC планує й надалі використовувати схему перевантаження нафти за межами Перської затоки та вже веде переговори з азійськими нафтопереробними заводами щодо нових поставок у травні.