В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСвіт

Держсекретар США Рубіо прибув у Ватикан для зустрічі з Папою Левом

Візит держсекретаря відбувається на тлі постійних випадів президента Дональда Трампа на адресу понтифіка через критику війни в Ірані.

Держсекретар США Рубіо прибув у Ватикан для зустрічі з Папою Левом
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Ватикану на зустріч із Папою Львом – на тлі напруженості між головою Католицькою церквою і Дональда Трампа щодо війни в Ірані.

Про це повідомляє DW.

Очікується, що Рубіо проведе приватну півгодинну зустріч із понтифіком. Потім він зустрінеться з головним дипломатом Ватикану, італійським кардиналом П'єтро Пароліном.

Рубіо намагався применшити розрив між Трампом і Папою Львом напередодні візиту. 

У заяві для журналістів Рубіо заявив, що поїздка була запланована до того, як Трамп розкритикував Папу за критику війни в Ірані. “Очевидно, у нас дещо сталося… Є багато про що поговорити з Ватиканом”, – сказав Рубіо.

Вчора Паролін сказав: “Я думаю, ми поговоримо про все, що сталося останніми днями, ми не можемо уникнути цих тем”. “Ми його вислухаємо”, – додав кардинал, зазначивши, що ініціатором зустрічі був Вашингтон.

  • Трамп напередодні знову дав зрозуміти, що перебуває у стані конфлікту з Левом XIV через ставлення голови Римо-католицької церкви до війни проти Ірану. Виступаючи на консервативному радіошоу Г'ю Г'юїтта, республіканець сказав, що Папа "сприяє загрозі для великої кількості католиків і людей всього світу", тому що нібито "не заперечує проти отримання Іраном ядерної зброї".
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies