Держсекретар США Рубіо прибув у Ватикан для зустрічі з Папою Левом

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Ватикану на зустріч із Папою Львом – на тлі напруженості між головою Католицькою церквою і Дональда Трампа щодо війни в Ірані.
Про це повідомляє DW.
Очікується, що Рубіо проведе приватну півгодинну зустріч із понтифіком. Потім він зустрінеться з головним дипломатом Ватикану, італійським кардиналом П'єтро Пароліном.
Рубіо намагався применшити розрив між Трампом і Папою Львом напередодні візиту.
У заяві для журналістів Рубіо заявив, що поїздка була запланована до того, як Трамп розкритикував Папу за критику війни в Ірані. “Очевидно, у нас дещо сталося… Є багато про що поговорити з Ватиканом”, – сказав Рубіо.
Вчора Паролін сказав: “Я думаю, ми поговоримо про все, що сталося останніми днями, ми не можемо уникнути цих тем”. “Ми його вислухаємо”, – додав кардинал, зазначивши, що ініціатором зустрічі був Вашингтон.
- Трамп напередодні знову дав зрозуміти, що перебуває у стані конфлікту з Левом XIV через ставлення голови Римо-католицької церкви до війни проти Ірану. Виступаючи на консервативному радіошоу Г'ю Г'юїтта, республіканець сказав, що Папа "сприяє загрозі для великої кількості католиків і людей всього світу", тому що нібито "не заперечує проти отримання Іраном ядерної зброї".