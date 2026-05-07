Держсекретар США Рубіо прибув у Ватикан для зустрічі з Папою Левом

Візит держсекретаря відбувається на тлі постійних випадів президента Дональда Трампа на адресу понтифіка через критику війни в Ірані.

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Ватикану на зустріч із Папою Львом – на тлі напруженості між головою Католицькою церквою і Дональда Трампа щодо війни в Ірані.

Про це повідомляє DW.

Очікується, що Рубіо проведе приватну півгодинну зустріч із понтифіком. Потім він зустрінеться з головним дипломатом Ватикану, італійським кардиналом П'єтро Пароліном.

Рубіо намагався применшити розрив між Трампом і Папою Львом напередодні візиту.

У заяві для журналістів Рубіо заявив, що поїздка була запланована до того, як Трамп розкритикував Папу за критику війни в Ірані. “Очевидно, у нас дещо сталося… Є багато про що поговорити з Ватиканом”, – сказав Рубіо.

Вчора Паролін сказав: “Я думаю, ми поговоримо про все, що сталося останніми днями, ми не можемо уникнути цих тем”. “Ми його вислухаємо”, – додав кардинал, зазначивши, що ініціатором зустрічі був Вашингтон.