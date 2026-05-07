Світ

Британці у четвер обиратимуть два парламенти і шість мерів

У Сполученому Королівстві день найбільших виборів після приходу до влади лейбористів.

Велика Британія
Фото: EPA/UPG

7 травня мільйони виборців у Сполученому Королівстві візьмуть участь у найбільш масштабному голосуванні після обрання лейбористів керівною партією у 2024 році.

Як пише BBC, свої національні парламенти повністю оновлять у Шотландії та Вельсі. Будуть сформовані національні уряди, які мають право самостійно від Лондона вирішувати низку питань - зокрема у сфері охорони здоров'я та освіті.

129-місний законодавчий орган Шотландії контролюють лівоцентристи, які виступають за відокремлення від Великої Британії та членство незалежної Шотландії в Євросоюзі. Натомість більшість у валлійському Сенедді на 92 місця утримують лейбористи. Для обох партій нинішні вибори стануть важливою перевіркою.

В Англії обиратимуть шість мерів міст, а також 5000 депутатів 136 місцевих рад. На відміну від Шотландії та Вельсу, від виборців вимагатимуть підтвердження особи за допомогою документа з фото. 

Кір Стармер, прем'єрство якого переживає кризу через скандал з призначенням фігуранта справи Епштейна Пітера Мендельсона послом у США, сподівається, що результати виборів дадуть сигнал про високий рівень підтримки його партії.

