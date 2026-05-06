У 2025 році країни Європейського Союзу видали більше шенгенських віз громадянам Росії, попри війну РФ проти України та обмеження візової політики.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на конфіденційні дані, які поширюються серед урядів країн ЄС.

Згідно з інформацією, у 2025 році громадяни Росії подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз — це майже на 8% більше, ніж роком раніше. Водночас країни ЄС видали понад 620 тисяч віз, що на 10,2% більше, ніж у 2024 році.

Більшість із них – туристичні: понад 477 тисяч, або близько 77% від загальної кількості. Друге місце за кількістю займають поїздки для відвідування родичів і друзів, далі – ділові візити.

Найбільше заяв припало на Францію, Італію та Іспанію – разом вони обробили майже три чверті всіх звернень. Водночас саме Франція продемонструвала найсуттєвіше зростання: кількість виданих віз росіянам у 2025 році там збільшилася більш ніж на 23% порівняно з попереднім роком.

Як пише Euractiv, така тенденція викликала нові дискусії всередині ЄС щодо політики стосовно громадян РФ. Частина країн, держави Балтії та Північної Європи, виступають за більш жорсткі обмеження та вважають, що росіяни не повинні подорожувати Європою з туристичною метою під час війни проти України.

Водночас інші країни, як-от Франція, Італія та Іспанія, демонструють більш м’який підхід, що, за даними дипломатів, пов’язано з менш відчутними безпековими ризиками та традиційними економічними зв’язками.

У Єврокомісії нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країнам-членам рекомендували обмежити видачу віз росіянам, а також було призупинено угоду про спрощений візовий режим.

Раніше Брюссель вже ускладнив і здорожчив отримання віз для росіян, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму з Москвою наприкінці 2022 року. А деякі країни-члени, зокрема країни Балтії, повністю заборонили або суворо обмежили росіянам в'їзд на свою територію.