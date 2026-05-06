Зеленський обговорив із президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та посилення співпраці

Президент України Володимир Зеленський обговорив із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту глави держави до Баку.

Про це Зеленський написав у своїх соцмережах.

За його словами, Україна та Азербайджан продовжують роботу над розвитком двосторонніх відносин, а також над ширшою взаємодією з країнами регіону для зміцнення безпеки та стабільності.

Під час розмови сторони обмінялися інформацією щодо контактів із міжнародними партнерами та узгодили подальші кроки співпраці.

“Разом ми точно можемо додати більше сили нашим людям”, — зазначив президент України і подякував за діалог і підтримку.