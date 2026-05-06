Трамп пригрозив Ірану новими бомбардуваннями

Якщо ж Тегеран погодиться на виконання умов, США завершать операцію "Епічна лють", а Ормузька протока буде розблокована.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочнуть "масштабніші та інтенсивніші бомбардування Ірану", якщо Тегеран не погодиться виконати досягнуті домовленості.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, у разі виконання Іраном умов домовленостей, "можливо, є великим припущенням", що операція "Епічна лють" буде завершена, а також може бути забезпечене розблокування Ормузької протоки для всіх суден, включно з іранськими.

У випадку відмови Ірану від виконання умов, США можуть вдатися посилення бомбардувань.

"Якщо вони не погодяться, розпочнуться бомбардування, і, на жаль, вони будуть на набагато вищому рівні та інтенсивності, ніж були раніше", – написав Трамп.