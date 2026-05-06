Авіакомпанії на тлі паливної кризи скасували 13 000 запланованих на травень рейсів

Вони намагаються економити пальне, придбане раніше, в очікуванні погіршення дефіциту. 

Літак авіакомпанії Air Algerie
Фото: EPA/UPG

Авіакомпанії скасували понад 13 000 рейсів, запланованих на травень. Це пов'язано зі зростанням цін на пальне, спричинене війною в Ірані і блокуванням Ормузької протоки, пише The Times

Дані компанії Circum, що займається аналізом авіагалузі, свідчать, що скасування торкнулися майже 2 мільйонів посадкових місць по світу.  Найвищу кількість скасували в Німеччині – з аеропортів Мюнхена, Франкфурта і Штуттгарта.

Найбільша німецька авіакомпанія Luftgansa у квітні анонсувала скасування 20 000 рейсів у зв'язку зі здорожчанням палива. 

Не оминуло скорочення кількості рейсів і Британії: скасували подорожі з лондонського "Гітроу" до Пекіна, Каїра і Барселони та з Манчестера до Мюнхена. 

Інші авіалінії, як Delta, Air China та Air France також скасували значну кількість рейсів, аби зекономити вже закуплене паливо. 

