Уряд Канади скерував додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро.

Як розповіли у Міненерго, гроші підуть на першочергові потреби енергетичних компаній, а також ремонт та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

Як сказав перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль, ця допомога є критично важливою для забезпечення стійкості української енергосистеми в умовах постійних атак Росії.

Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її швидкого відновлення і зміцнення. Близько 30% загального обсягу внесків Фонду, а це 663 мільйони євро, надали партнери з листопада 2025 року.

Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України та його прибуття очікується до зниження температур.