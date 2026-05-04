Мінрозвитку: для перевізників міжобласних маршрутів відтепер доступні електронні дозволи

Фото: Олексій Кулеба

Перевізники міжобласних маршрутів тепер можуть переоформити дозволи в електронній формі. Раніше документи були доступні лише в паперовому форматі.

Про це розповів Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Дотепер цифрові дозволи видавалися лише за результатами нових конкурсів. Зараз ця можливість поширена і на видані раніше маршрути – перевізники можуть оцифрувати паперовий формат", - розповів Кулеба. Заявку на заміну подається через кабінет перевізника в системі Укртрансбезпеки. Після цього генерується електронний дозвіл. Там само можна вносити зміни – без подачі документів до міністерства.  В Мінрозвитку розповіли, що в Україні понад 3 900 міжобласних маршрутів. Цей документ є базовим для їх роботи.  Електронний дозвіл містить повну актуальну інформацію: схему маршруту, розклад руху та дані про транспортні засоби.  Першими маршрутами, які вже перейшли на електронний формат, стали Полтава-Прилуки (№679/680) та Бориспіль-Очаків-Чорноморська Коса (№7/8).  

