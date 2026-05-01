У документах фігурує Андрій Веселий, тоді як його брат Ввасиль на «плівках Мінчіда» постійно згадує про свої розмови з «Хірургом».

Націоналізовані активи російських олігархів в Україні могли перейти під контроль оточення екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це свідчить розслідування «Української правди» на основі плівок НАБУ у справі «Мідас».

Йдеться, зокрема, про стратегічне підприємство «Карпатнафтохім». Ситуація навколо нього почала змінюватися у 2023 році, коли суд скасував арешт підприємства, а АРМА не змогло знайти нового власника. Вже за пів року співвласником найбільшого нафтохімічного заводу країни став Андрій Веселий — підприємець із Дрогобича, чий основний бізнес був пов’язаний із виробництвом тротуарної плитки.

Його брат – Василь Веселий – фігурує на «плівках Міндіча» як людина «Хірурга». Про це він сам неодноразово наголошує у розмові з фігурантом «Мідаса» Олександром Цукерманом. Раніше керівник детективів Олександр Абакумов заявляв, що позивний Андрія Єрмака серед організованої групи був «Хірург».

Веселий у коментарі журналістам спростовував свою причетність до «Карпатнафтохіму» і знайомства з ексглавою ОПУ.

Натомість на плівках він із Цукерманом обговорює варіанти спротиву іншим співвласникам підприємства, які виступають проти нього, і отримання контролю та виведення коштів.