ГоловнаЕкономікаБізнес

УП: Співвласником «Карпатнафтохім» є людина з оточення ексглави ОПУ Андрія Єрмака

У документах фігурує Андрій Веселий, тоді як його брат Ввасиль на «плівках Мінчіда» постійно згадує про свої розмови з «Хірургом».

екскерівник Офісу Президента України Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Націоналізовані активи російських олігархів в Україні могли перейти під контроль оточення екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака

Про це свідчить розслідування «Української правди» на основі плівок НАБУ у справі «Мідас». 

Йдеться, зокрема, про стратегічне підприємство «Карпатнафтохім». Ситуація навколо нього почала змінюватися у 2023 році, коли суд скасував арешт підприємства, а АРМА не змогло знайти нового власника. Вже за пів року співвласником найбільшого нафтохімічного заводу країни став Андрій Веселий — підприємець із Дрогобича, чий основний бізнес був пов’язаний із виробництвом тротуарної плитки.

Його брат – Василь Веселий – фігурує на «плівках Міндіча» як людина «Хірурга». Про це він сам неодноразово наголошує у розмові з фігурантом «Мідаса» Олександром Цукерманом. Раніше керівник детективів Олександр Абакумов заявляв, що позивний Андрія Єрмака серед організованої групи був «Хірург».

Веселий у коментарі журналістам спростовував свою причетність до «Карпатнафтохіму» і знайомства з ексглавою ОПУ.

Натомість на плівках він із Цукерманом обговорює варіанти спротиву іншим співвласникам підприємства, які виступають проти нього, і отримання контролю та виведення коштів.

  • "Карпатнафтохім" простоював з 2012 року через неповернення державою ПДВ і проблеми зі збутом. 
  • 21 грудня 2016 року Верховна Рада скасувала акциз на імпорт зрідженого газу і деяких видів дизпалива для виробництва етилену. Після цього Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявило, що розраховує на відновлення роботи заводу.
  • "Карпатнафтохім" створили 2004 року на базі потужностей підприємства "Оріана". 76,04% акцій "Карпатнафтохіму" контролював "Лукойл", решту - Фонд держмайна. Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену.
  • Після повномасштабного вторгнення силові структури проводили розслідування щодо ймовірного російського сліду в роботі підприємства.
