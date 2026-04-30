Кабмін очікує від держкомпаній надходження до бюджету майже 50 млрд грн дивідендів

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній за підсумками 2025 року, яке передбачає надходження до бюджету майже 50 млрд грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Так, компанії енергетичної сфери, зокрема "Енергоатом", мають перерахувати 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн): "Укргідроенерго" - 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн); "Нафтогаз України" - 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн); АТ "Оператор ГТС України" - 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн); АТ "Оператор ринку" - 75% чистого прибутку (30,5 млн грн).

"Плануємо, що частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт в межах Планів стійкості регіонів - підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист", - зазначила Свириденко.

Державні підприємства інших сфер спрямують держбюджету: АТ "Українська оборонна промисловість" - 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн); АТ "Укренергомашини" - 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн); ПрАТ "Укрфінжитло" - 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн).

Свириденко наголосила, що рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній — з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.

"Окремо - державні банки, їхній прибуток — це важливий ресурс для фінансування оборони та соціальних видатків", - додала прем'єр-міністерка.

Так, за рішенням Кабміну, ПриватБанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), а Ощадбанк - 4,8 млрд грн (30%).