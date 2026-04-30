Кабмін очікує від держкомпаній надходження до бюджету майже 50 млрд грн дивідендів

Частину прибутків буде спрямовано на підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист. 

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній за підсумками 2025 року, яке передбачає надходження до бюджету майже 50 млрд грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Так, компанії енергетичної сфери, зокрема "Енергоатом", мають перерахувати 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн): "Укргідроенерго" - 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн); "Нафтогаз України" - 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн); АТ "Оператор ГТС України" - 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн); АТ "Оператор ринку" - 75% чистого прибутку (30,5 млн грн). 

"Плануємо, що частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт в межах Планів стійкості регіонів - підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист", - зазначила Свириденко. 

Державні підприємства інших сфер спрямують держбюджету: АТ "Українська оборонна промисловість" - 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн); АТ "Укренергомашини" - 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн); ПрАТ "Укрфінжитло" - 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн).

Свириденко наголосила, що рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній — з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні. 

"Окремо - державні банки, їхній прибуток — це важливий ресурс для фінансування оборони та соціальних видатків", - додала прем'єр-міністерка.

Так, за рішенням Кабміну, ПриватБанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), а Ощадбанк - 4,8 млрд грн (30%).

