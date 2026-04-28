В Одесі затримали групу викрадачів, які катували підприємця

Вони вимагали у заручника 360 тисяч доларів неіснуючого боргу.

Одеські правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у викраденні бізнесмена і вимаганні грошей.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Зловмисники вистежили підприємця у Миколаєві, де він тимчасово проживав. Нападники імітували затримання спецслужбами, вигукуючи «працює СБУ», після чого побили чоловіка, заштовхали у мікроавтобус і вивезли спочатку до невідомого приміщення у Миколаєві, а потім — до будинку в Одеському районі.

Викрадачі вимагали у заручника 360 тисяч доларів неіснуючого боргу. Протягом двох діб чоловіка катували: душили канатом до втрати свідомості, били гумовими кийками і застосовували струм. За даними слідства, нападники також використовували залізні лещата, щоб здавлювати голову жертви, та стрибали по його тілу, коли той був зв'язаний скотчем. Під тортурами потерпілий погодився на вимоги, а його дружина передала бандитам 152 тисячі доларів.

Після отримання коштів підприємця відпустили, він одразу звернувся до прокуратури. Наразі чоловік перебуває у лікарні у важкому стані з переломами обох рук та іншими тяжкими травмами.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили вогнепальну зброю, сотні набоїв, фіктивні автономери і посвідчення різних громадських організацій. Окрім викрадення та вимагання, слідство готує додаткову кваліфікацію за статтею про катування.