Головне за ніч та ранок понеділка, 27 квітня: атака на Одесу, понад 240 боєзіткнень, наслідки негоди

Нічна повітряна атака, 241 бойове зіткнення, бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Найбільше руйнувань шквальний вітер завдав у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях. Загинуло три людини – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині, травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На більшості території країни пориви вітру спостерігатимуться й сьогодні. Визначено I рівень небезпеки – жовтий.

Загалом наразі у 19 регіонах знеструмлено понад 700 населених пунктів. Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби.

Рятувальники ДСНС напередодні здійснили понад 400 виїздів – розпилювали дерева, демонтували небезпечні конструкції, допомагали потерпілим.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру, Степанівки, Вільного та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора, на Гуляйпільському – 37.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 810 осіб, 4 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем та 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 326 460 осіб.

У ніч на 27 квітня російська армія масовано атакувала Одесу. Станом на 11:17 було відомо про 14 постраждалих, серед яких двоє дітей: 10-річна дівчинка та однорічний хлопчик. Зафіксовані пошкодження у Приморському, Хаджибейському та Київському районах міста.

Про це у телеграмі написав начальник Одеської МВА Сергій Лисак, начальник ОВА Олег Кіпер та облпрокуратура. У АМКУ повідомили, що унаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт на території вантажного терміналу порту, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідували.

Також під час руху українським морським коридором отримало незначні пошкодження і загоряння на борту торговельне судно RAMCO під прапором Науру.

«Ніч була надзвичайно важкою. Ворог здійснив масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси», – йдеться у повідомленні Лисака. 

У ніч на понеділок Росія атакувала 94 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з окупованого Криму та напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

За попередньою інформацією станом на 9 годину, захисники збили або подавили 74 БпЛА на півночі, півдні і сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих областей, крім Одеської, також Сумська.

