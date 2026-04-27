Пропагандистські медіа Росії поширюють абсурдні заяви про те, що українські капелани беруть участь у формуванні “загороджувальних загонів” у ЗСУ.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
“ru-пропаганда продовжує кампанію з дискредитації Сил оборони України, цього разу обравши ціллю Службу військового капеланства”, – зазначають у Центрі.
Росіяни стверджують, нібито українські капелани є “вихідцями з нацбатальйонів” та проходять підготовку за “інструкціями НАТО”.
Як “докази” спікерка у пропагандистському відео демонструє релігійну літературу, документацію та українські військові нагороди.
“Насправді ці заяви не відповідають дійсності. Діяльність Служби військового капеланства в Україні регулюється законом і спрямована на духовну та психологічну підтримку захисників, а не на виконання поліцейських чи каральних функцій”, – заявляють у ЦПД.
Капелани не мають зброї, не беруть участі у бойових діях і не наділені повноваженнями щодо формування будь-яких військових підрозділів.
Мета цієї кампанії окупантів – посіяти недовіру до військового керівництва та капеланів, дискредитувати Службу військового капеланства як інституцію та деморалізувати українських військовослужбовців.
- Вигадкою є також заяви про існування “загороджувальних загонів” в українському війську. Центр неодноразово спростовував російські фейки на цю тему. Це сталий наратив ворожої пропаганди, який не має жодних підтверджень і використовується ворогом виключно для інформаційного прикриття власних злочинів.