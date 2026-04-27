Росіяни забрали життя двох людей у Краматорську.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 381 людину.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни вбили дві людини у Краматорську. Загинули чоловік та жінка, які були на вулиці.

Ще три людини в області за добу дістали поранення: у Краматорську, у Дружківці та селищі Копані.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької область

Наслідки російських обстрілів

Покровський район

У Копанях Добропільської громади поранено людину.

Краматорський район

У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 3 приватні будинки. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 2 людини загинули і 1 поранена. У Дружківці поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.