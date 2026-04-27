ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни 17 разів обстріляли Донеччину. Є вбиті та поранені (оновлено)

Росіяни забрали життя двох людей у Краматорську.

За добу росіяни 17 разів обстріляли Донеччину. Є вбиті та поранені (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 381 людину.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни вбили дві людини у Краматорську. Загинули чоловік та жінка, які були на вулиці.

Ще три людини в області за добу дістали поранення: у Краматорську, у Дружківці та селищі Копані.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької область
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна
Наслідки обстрілів росіянами Донецької область

Наслідки російських обстрілів

Покровський район

У Копанях Добропільської громади поранено людину.

Краматорський район

У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 3 приватні будинки. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 2 людини загинули і 1 поранена. У Дружківці поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

  • З початку вторгнення у регіоні окупанти вбили 4038 і поранили 9354 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies