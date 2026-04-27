Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 381 людину.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни вбили дві людини у Краматорську. Загинули чоловік та жінка, які були на вулиці.
Ще три людини в області за добу дістали поранення: у Краматорську, у Дружківці та селищі Копані.
Наслідки російських обстрілів
Покровський район
У Копанях Добропільської громади поранено людину.
Краматорський район
У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 3 приватні будинки. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 2 людини загинули і 1 поранена. У Дружківці поранено людину, пошкоджено приватний будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.
- З початку вторгнення у регіоні окупанти вбили 4038 і поранили 9354 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.