У лікарнях досі перебуває 31 постраждалий внаслідок обстрілу РФ Дніпра вихідними

31 людина, постраждала через атаки росіян на Дніпро цими вихідними, все ще в лікарні.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Олександр Ганжа.
З-поміж них троє дітей – хлопчики 11 та 15 років і 16-річна дівчинка.
Четверо пацієнтів у важкому стані.
Решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.
Ганжа також повідомив, що ворог атакував два райони області безпілотниками.
На Нікопольщині – Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Зайнявся багатоквартирний будинок.
У Криворізькому районі під ударом була Лозуватська громада. Пошкоджена інфраструктура.
Минулося без постраждалих.