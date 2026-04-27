У лікарнях досі перебуває 31 постраждалий внаслідок обстрілу РФ Дніпра вихідними

Ворог також атакував два райони області безпілотниками.

Фото: Дніпропетровська ОВА

31 людина, постраждала через атаки росіян на Дніпро цими вихідними, все ще в лікарні.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Олександр Ганжа.

З-поміж них троє дітей – хлопчики 11 та 15 років і 16-річна дівчинка. 

Четверо пацієнтів у важкому стані. 

Решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.

Ганжа також повідомив, що ворог атакував два райони області безпілотниками.

На Нікопольщині – Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Зайнявся багатоквартирний будинок.

У Криворізькому районі під ударом була Лозуватська громада. Пошкоджена інфраструктура.

Минулося без постраждалих.

