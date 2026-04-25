Суспільство / Війна

Удар по будинку у Дніпрі: Аварійно-рятувальні роботи завершено, 6 людей загинули та 23 постраждали

Удар частково зруйнував 4-поверховий житловий будинок.

Удар по будинку у Дніпрі, 25 квітня 2026
Фото: ДСНС

Рятувальники завершили роботи на місці удару росіян по житловому будинку у Дніпрі, повідомляє ДСНС. 

“Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії офіційно завершено. Загинуло 6 людей та 23 постраждали внаслідок російського обстрілу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удар частково зруйнував 4-поверховий житловий будинок. 

Психологами ДСНС надано допомогу 37 особам, з них 1 дитина.

Станом на 18:15 очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що загалом за майже 20 годин атаки по місту – 6 вбитих та 47 поранених. Двоє постраждалих – «важкі».

